Определение термина "Оговорка"

Оговорка

пункт договора, содержащий какие-либо условия, согласно которым регулируются отношения договаривающихся сторон в случае наступления непредвиденного заранее, но вполне вероятного события. Обычно О. касаются изменения цен, валютного курса, погодных условий, возможности возникновения забастовок, военных конфликтов и других обстоятельств.