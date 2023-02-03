Определение термина "Олигопсония"

Олигопсония

(отгреч. oligos — малочисленный и opsonia — покупка) — тип рыночной структуры, при которой существует монополия покупателей определенного вид товаров; рыночная ситуация, для которой характерно значительное превышение количества продавцов (производителей) товара над ограниченным числом представленных на рынке покупателей.