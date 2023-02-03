Определение термина "Операции на открытом рынке"

Операции на открытом рынке

метод денежно-кредитной политики государства, заключающийся в покупке или продаже центральным банком ценных бумаг на открытом рынке. Используется для увеличения или сокращения резервов коммерческих банков, воздействия на уровень рыночных процентных ставок, регулирования курса государственных ценных бумаг. При этом увеличивается или уменьшается объем денежной массы в

обращении. Операции на открытом рынке производятся с краткосрочными и долгосрочными обязательствами казначейства и государственных корпораций, облигациями торгово-промышленных фирм, банков, коммерческими векселями, учитываемыми центральным банком.