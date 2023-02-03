Определение термина "Операционные издержки, расходы"

Операционные издержки, расходы

издержки, связанные с заключением сделок и их осуществлением, включающие затраты на поиск и выбор партнеров, оформление, подписание соглашений, контроль за их исполнением. В О.И. включаются также расходы на повышение квалификации отдельных работников, а также затраты, обусловленные возникновением непредвиденных ситуаций.