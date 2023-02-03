Определение термина "Операционный крах"

Операционный крах

1) термин обычно характеризует проблемы рынка ценных бумаг, возникающие в связи с тем, что многие участники оказываются не в состоянии эффективно обрабатывать резко растущие объемы операций; в этих условиях некоторые брокерские фирмы совершают ошибки при выборе момента и размера продажи, покупки, а также при поставке ценностей, в осуществлении наличных расчетов по заключенным сделкам, приводящие к неоправданным затяжкам и отсрочкам при исполнении указаний клиентов; 2) любая ошибка или отсрочка в осуществлении операций.