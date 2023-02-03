Определение термина "Оплата за работу в выходные дни"

Оплата за работу в выходные дни

оплата труда, которая осуществляется в соответствии с порядком, установленным трудовым законодательством, т. е. может компенсироваться по соглашению сторон предоставлением другого дня отдыха или в денежной форме в двойном размере. Оплата за работу в выходной день исчисляется в таком же размере, как и за работу в праздничные дни.