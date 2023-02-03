Определение термина "Отчетность по труду"

Отчетность по труду

совокупность форм, отражающих наличие и движение трудовых ресурсов. Основными формами первичной учетной документации но труду являются: приказы о приеме ни работу, переводе на другую работу, прекращении трудового договора (ф. Т-1, Т-5, Т-8); личная карточка (ф. Т-2); записка о предоставлении отпуска (ф. Т 6); табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы (ф. Т-12); табель учета использования рабочего времени (ф. Т-13); расчетно-пда-тежные ведомости (ф. Т-49, Т-49а); расчетные ведомости (ф. Т-51); платежные ведомости (ф. Т-53, Т-53а); лицевые счета (ф. Т-54, Т-54а).