Определение термина "Отчисления на социальное страхование"

Отчисления на социальное страхование

платежи предприятий в бюджет социального страхования для выплаты пособий по временной нетрудоспособности и др. Размер платежей определяется законодательными актами. В 1996 г. предприятия производили Российской Федерации в размере 5,4% от фонда оплаты труда. Начисленные суммы отчислений на социальное страхование ежемесячно включаются в затраты производства — дебетуются счета 20 «Основное производство», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы» и др. и кредитуется счет 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению». На суммы, перечисленные органам социального страхования, дебетуют счет 69 и кредитуют счет 51 «Расчетный счет».