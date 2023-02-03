Определение термина "Открытая позиция"

Открытая позиция

1) соответствие покупок и продаж фондовых и валютных ценностей или биржевых товаров одного вида. Превышение покупок над продажами называют длинной позицией, а продаж над покупками — короткой позицией. Контроль осуществляется посредством оценки возможного результата закрытия позиции по текущим рыночным курсам или ценам. Создание на биржах О.П. представляет один из способов использования сделок купли-продажи валюты и ценных бумаг в целях последующего получения прибыли. Так, например, если продавцы на бирже рассчитывают на последующее снижение цен (курса), то они открывают короткую позицию, то есть усиленно продают валюту, ценные бумаги, чтобы иметь возможность затем приобрести их дешевле. Если же ожидается повышение цен (курса), то они открывают длинную позицию, то есть усиленно скупают валюту и ценные бумаги для последующей выгодной продажи; 2) неликвидированные срочные контракты, то есть те, по которым не были осуществлены расчеты; продажа прав на покупку определенных ценных бумаг за другие, находящиеся в собственности продавца этих прав.