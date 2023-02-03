Определение термина "Отмывающие продажи"

Отмывающие продажи

фиктивные, не ведущие к смене собственника заранее намеченные сделки, проводимые на биржах для воздействия на цены. Совершаются путем одновременной выдачи поручений разным маклерам о продаже и покупке биржевых контрактов на один и тот же товар с одним к тем же сроком поставки.