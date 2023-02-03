Определение термина "Отрицательная ставка процента"

Отрицательная ставка процента

1) процентная ставка, взимаемая банком с владельца депозита (вклада) вместо традиционной уплаты ему процентного вознаграждения как кредитору банка; 2) реальная процентная ставка по депозитам и кредитам, а также ставка доходности облигаций, равная разности номинальной (объявленной) станки и более высокого уровня инфляции, исчисленная за определенный срок, в условиях инфляции, когда темп обесценивания денег за соответствующий период, выраженный в процентах, превышает величину номинальной процентной ставки.