Определение термина "Параллельный рынок ссудных капиталов"

Параллельный рынок ссудных капиталов

кредитный рынок, периодически возникающий параллельно с традиционно функционирующим рынком ссудных капиталов. Существует несколько его разновидностей: нерегулируемый кредитный рынок в странах с жесткими кредитными

отношениями; торгово-промышленный рынок; внебиржевой рынок ценных бумаг. В основном такой рынок функционирует в форме прямого взаимного кредитования компаниями друг друга как деньгами, так и посредством выпуска и продаж краткосрочных ценных бумаг. Еще одна форма такого рынка — внебиржевой оборот.