Определение термина "Параллельный рынок ссудных капиталов"
отношениями; торгово-промышленный рынок; внебиржевой рынок ценных бумаг. В основном такой рынок функционирует в форме прямого взаимного кредитования компаниями друг друга как деньгами, так и посредством выпуска и продаж краткосрочных ценных бумаг. Еще одна форма такого рынка — внебиржевой оборот.
Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»
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