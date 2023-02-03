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Определение термина "Пассивные счета"

Пассивные счета -
счета бухгалтерского учета, на которых учитываются источники собственных и заемных средств. Пассивными являются счета: 02 «Износ основных средств»; 05 «Амортизация нематериальных активов»; 13 «Износ малоценных и быстроизнашивающихся предметов»; 75 «Расчеты с учредителями»; 85 «Уставный капитал»; 86 «Резервный капитал»; 87 «Добавочный капитал»; 88 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»; 89 «Резервы предстоящих расходов и платежей»; 90 «Краткосрочные кредиты банков»; 92 «Долгосрочные кредиты банков»; 94 «Краткосрочные займы»; 95 «Долгосрочные займы»; 96 «Целевые финансирование и поступления» и др. Увеличение источников средств в П.С. записывается по кредиту, уменьшение — по дебету. Кредитовое сальдо по счетам показывается в пассиве баланса.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Пассивные счета: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка