Определение термина "Паушальная сумма"

Паушальная сумма

(от нем. pauchal - суммарный) — 1) общая сумма платежей, вытекающих из обязательств, расчетов между государствами, предприятиями,физическими лицами, без дифференциации на составные части; 2) в налоговой практике — общая сумма начисленных налогов без разделения на их отдельные виды.