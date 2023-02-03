Определение термина "Паушальный платеж"

Паушальный платеж

вознаграждение за право пользования предметом лицензионного соглашения до получения прибыли от его использования; представляет собой цену лицензии. П.П. устанавливается, исходя из оценок ожидаемого экономического эффекта и прибылей лицензиата (покупателя лицензии) на основе использования лицензии. П.П. может производиться как единовременно, так и в рассрочку. Преимущество этого вида вознаграждения заключается в том, что лицензиар (продавец лицензии) получает всю сумму в относительно короткий срок, без заметного риска. П.П. представляет фактическую цену покупки лицензии.