Определение термина "Пенсионные фонды"

Пенсионные фонды

фонды, создаваемые предприятиями и организациями для выплаты пенсий и пособий своим работникам. Формируются за счет взносов рабочих, служащих, предпринимателей; до их использования по прямому назначению размещаются в банках, в акциях и других ценных бумагах, доход от которых идет на увеличение пенсионного фонда.