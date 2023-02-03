Определение термина "Перерегистрация ооо"

Перерегистрация ооо

неофициальный термин, которым предприниматели называют процесс закрытия компании и повторное её открытие с новыми данными. Перерегистрация нужна, если ООО, например, переезжает на другой адрес или в нём меняется единственный учредитель. Бесплатно зарегистрировать юрлицо без оплаты госпошлины можно в Точке.