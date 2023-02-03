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Определение термина "Перестрахование"

Перестрахование -
страхование одним страховщиком (перестрахователем или цедентом) на определенных договором условиях риска исполнения всех или части своих обязательств перед страхователем у другого страховщика (перестраховщика или цессионария). Страховщик, заключивший с перестраховщиком договор о перестраховании, остается ответственным перед страхователем в полном объеме в соответствии с договором страхования. Перестраховщик обязуется при возникновении страхового случая оплатить принятую на себя часть риска. Операции по передаче риска иногда называются цессией. В свою очередь перестраховщик может передать часть риска в перестрахование следующему страховому обществу. В этом случае перестраховщик выступает в роли ретроцедента, новое страховое общество получает название ретроцес-сионарий, а операция по передаче риска именуется ретроцессией. Отношения по П. предполагают два вида договоров — по П. всех полученных рисков, независимо от их размера, и по П. лишь отдельных «избыточных» рисков. Различают обязательное П., основывающееся на заключении договора с цессионарием об обязательном принятии на П. всех рисков компании, факультативное, предполагающее возможность отказаться от П. отдельных рисков, и факультативно-обязательное в виде сочетания первого и второго. П. зародилось в Германии в конце XIX в., с 1985 г. появилось и в России.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Перестрахование: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка