Определение термина "Перевод вкладов"

Перевод вкладов

операции, выполняемые сберегательными кассами или банками по поручению вкладчиков. Основанием является письменное заявление вкладчика, его представителя, наследника или лица, внесшего наличные деньги для перевода их в другое кредитное учреждение и зачисления на счет по их вкладу.