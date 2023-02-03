Определение термина "Первоначальная налоговая скидка"

частичное или полное освобождение от уплаты налогов, предоставляемое предприятию в начальный период его деятельности, как правило, на время, необходимое для освоения технологии, оборудования.

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