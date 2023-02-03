Определение термина "План счетов бухгалтерского учета"

План счетов бухгалтерского учета

систематизированный перечень всех балансовых счетов, используемых в системе бухгалтерского учета. План счетов состоит из разделов, объединяющих однородные по назначению, структуре и экономическому содержанию счета. С 1 января 1992 г. введен новый План счетов бухгалтерского учета (письмо Министерства финансов СССР от 01,11.91 № 56) для всех предприятий, объединений и организаций народного хозяйства, ведущих бухгалтерский учет по двойной системе, включая предприятия с участием иностранных инвесторов и предприятия, полностью принадлежащие иностранным инг весторам. Содержание Плана счетов, введенного в 1991 г., существенно изменилось в связи с утвержденными Минфином России изменениями (приказ от 28.12.94 № 173), которые в основном были обусловлены необходимостью приведения его в соответствие с нормативными документами по бухгалтерскому учету и отчетности, разработанными и утвержденными после 1991 года.