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Определение термина "Платежный кредит"

Платежный кредит -
кредит на оплату денежных документов при наличии у плательщиков временных финансовых затруднений, возникающих в связи с несовпадением сроков поступления средств и платежей и по другим причинам. Обычно П.К. предоставляется банками предприятиям на оплату материальных ресурсов, оборотных средств, на погашение дебетового сальдо по зачету взаимных требований, на выплату заработной платы.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Платежный кредит: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка