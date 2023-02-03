Определение термина "Платежный кредит"

Платежный кредит

кредит на оплату денежных документов при наличии у плательщиков временных финансовых затруднений, возникающих в связи с несовпадением сроков поступления средств и платежей и по другим причинам. Обычно П.К. предоставляется банками предприятиям на оплату материальных ресурсов, оборотных средств, на погашение дебетового сальдо по зачету взаимных требований, на выплату заработной платы.