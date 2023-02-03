Определение термина "Платежный оборот"

Платежный оборот

часть денежного оборота предприятий, компаний, отражающая движение денег как средства платежа, погашения обязательств. Основную часть П.О. составляют платежи поставщикам материалов, плата за работы и услуги. П.О. осуществляется как в безналичной, так и в налич-но-денежной форме.