Определение термина "Подряд"

Подряд

договор, по которому одна сторона (подрядчик) обязуется под свою ответственность выполнять по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу с использованием собственных материалов или материалов заказчика за определенную плату. По договору П. оплачивается только готовый результат, сданный заказчику. Подрядчик вправе привлекать к исполнению заказа других лиц, которые становятся субподрядчиками, а подрядчик превращается в генерального подрядчика.