Определение термина "Полномочия"

Полномочия

праваюридического или физического лица на совершение хозяйственных операций, а также на представительские функции, зафиксированные законодательно или нотариально. Возможна ситуация передачи, делегирования П., что подтверждается официально переданными данному лицу от имени другого лица или органа правами, дающими ему основания осуществлять определенные действия.