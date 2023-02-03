Определение термина "Поручительство"

Поручительство

договор, согласно которому поручитель принимает на себя ответственность перед кредитором за то, что должник этого кредитора выполнит обязательства по возврату долга. В случае если должник не выполнит свои обязательства перед кредитором, то отвечать придется не только должнику, но и самому П.