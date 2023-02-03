Определение термина "Посредник"

Посредник

лицо, фирма, организация, оказывающие содействие в установлении контактов и заключении сделок, контрактов между производителями и потребителями, продавцами и покупателями товаров и услуг. В роли П. выступают агенты, брокеры, дилеры, маклеры, комиссионеры, коммивояжеры. Посредничество — один из видов предпринимательства.