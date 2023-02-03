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Определение термина "Повременная оплата труда"

Повременная оплата труда -
форма оплаты труда, в основе которой лежит принцип зависимости величины заработной платы от количества затраченного рабочего времени, отработанных часов. Заработная плата определяется умножением количества отработанных часов на часовую тарифную ставку оплаты труда, установленную для данной категории работников.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Повременная оплата труда: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка