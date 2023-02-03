Определение термина "Правила конкуренции"

Правила конкуренции

международные согласованные нормы по контролю над ограничениями в деловой практике и защите конкуренции. Согласование производится в рамках международных организаций: ГАТТ, ЕС, ООН и др. В зависимости от статуса международной организации и степени обязательности ее решений для стран-членов различны характер и оформление правил.