Определение термина "Прибыль"

Прибыль

разница между доходами и расходами бизнеса. Представьте: ИП владеет кафе. У него есть расходы — оплата аренды помещения, закупка продуктов, выплата зарплаты сотрудникам и другие. Есть и выручка — он получает деньги от гостей, которые пришли в кафе. Разница между выручкой и расходами — прибыль ИП.