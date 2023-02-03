Определение термина "Приграничная торговля"

Приграничная торговля

форма внешней торговли между предприятиями и организациями сопредельных государств в приграничных районах, обычно по морской или речной границе. П.Т. ведется на основе локальных межправительственных соглашений, обеспечивающих льготный режим, ежегодно заключаемых протоколов. П.Т. — относительно ограниченный вид международной торговли