Определение термина "Принципал (лат. principalis -главный)"
Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»
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