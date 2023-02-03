Определение термина "Приспособление"

Приспособление

1) осуществление предприятиями, предпринимателями, лицами изменений в образе и способах действий, в структуре организации, в располагаемых и используемых ресурсах с целью приведения их в соответствие с новыми условиями экономической деятельности,хозяйствования, окружающей среды; адаптация к новым условиям; 2) техническое устройство, дополняющее оборудование, прибор в целях улучшения технологического процесса, осуществляемого на данном оборудовании.