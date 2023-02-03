Определение термина "Привилегированная акция"

Привилегированная акция

акция, собственник которой имеет преимущество перед держателем обычных акций при распределении дивидендов и имущества корпорации в случае ее ликвидации. П.А. дают право голоса только в том случае» если дивиденды на них не объявлялись определенное число раз. Обычно они не дают право голоса, но приносят фиксированные дивиденды вне зависимости от уровня прибыли, полученной акционерным обществом в данном периоде.