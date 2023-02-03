Определение термина "Прямой маркетинг"

Прямой маркетинг

вершающая фаза процесса рекламной деятельности, ориентированной непосредственно на заключение торговой сделки, совершение покупки в конкретной розничной торговой точке. П.М не включает в себя деятельность по стимулированию потребительских запросов для будущих покупок.