Определение термина "Процентный период"

Процентный период

часть срока кредита, предоставленного по плавающей процентной ставке, в течение которого процентная ставка фиксируется на неизменном уровне, определенном соглашением между кредитором и заемщиком. По истечении этого периода процентная ставка по кредитам пересматривается с учетом изменения в уровне процента на том рынке ссудных капиталов, где рефинансируется банк-кредитор.