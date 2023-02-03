Определение термина "Продавец опциона"

Продавец опциона

продавец опциона на ценные бумаги, который немедленно получает премию за предоставление покупателю права требовать выполнения сделки с ценными бумагами. Продавец принимает на себя обязательства продать акции (продавец по продаже) или купить акции (продавец по покупке).