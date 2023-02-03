Определение термина "Производственные расходы"

Производственные расходы

расходы предприятия на производство продукции. По назначению П.Р. подразделяются на основные расходы и расходы по управлению и обслуживанию производства; по способу отнесения расходов на себестоимость — на прямые и косвенные. П.Р. учитываются на счетах 20 «Основное производство», 21 «Полуфабрикаты собственного производства», 23 «Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 28 «Брак в производстве», 29 «Обслуживающие производства и хозяйства», 30 «Некапитальные работы», 31 «Расходы будущих периодов», 37 «Выпуск продукции (работ, услуг)».