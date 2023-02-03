Определение термина "Производственные запасы"

Производственные запасы

1) совокупность всех материалов, которые имеет предприятие, часть оборотных средств предприятия, еще не включенных в процесс производства, непоступивших на рабочие места; 2) раздел II Плана счетов бухгалтерского учета. Счета этого раздела применяются для обобщения информации о наличии и движении принадлежащих предприятию предметов труда, предназначенных для обработки,переработки или использования в производстве средств труда, которые в соответствии с установленным порядком включаются в состав средств в обороте как малоценные и быстроизнашивающиеся предметы, а также операций, связанных с их заготовлением и переоценкой. Материальные ценности, принятые на ответственное хранение, учитываются на забалансовом счете 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение». Сырье и материалы заказчика, принятые предприятием в переработку, но не оплачиваемые, учитываются на забалансовом счете 003 «Материалы, принятые в переработку». В раздел включены следующие счета: 10 «Материалы», 11 «Животные на выращивании и откорме», 12«Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы», 13 «Износ малоценных и быстроизнашивающихся предметов», 14 «Переоценка материальных ценностей», 15 «Заготовление и приобретение материалов», 16 «Отклонение в стоимости материалов», 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям».