Определение термина "Промышленно-производственный персонал"
15) всех видов охраны (военизированной первой категории, профессиональной пожарной, сторожевой), которые состоят в штате данного промышленного предприятия;
16) шахтных, рудничных, заводских душевых и бань, обслуживающих только персонал данного предприятия, а также работников заводских прачечных по стирке спецодежды и работников мастерских по починке спецодежды; 17) заводоуправления, управления головного завода, обособленного аппарата производственного объединения со всеми отделами и бюро, включая отделы материально-технического снабжения и сбыта, складов сырья, материалов, готовой продукции, а также работников по уборке заводской территории и работников аппарата отдела жилищно-коммунального хозяйства, если этот отдел является структурным подразделением заводоуправления; 18) занятых на капитальном и текущем ремонте оборудования и транспортных средств своего предприятия, а также занятых текущим ремонтом зданий и сооружений, относимых к основным промышленно-производственным фондам предприятия; 19)занятых завозом готовой продукции в розничную торговую сеть (грузчики, диспетчеры, экспедиторы, водители автомобилей), предприятий пищевой промышленности, кроме предприятий мясной и молочной промышленности; 20) сборно-обменных пунктов при предприятиях по ремонту автомашин; 21) технических библиотек; 22) занятых подготовкой кадров, а также лиц, проходящих обучение: начисленная им заработная плата учитывается по промышленно-производственному персоналу в тех случаях, когда при расширении производственных мощностей на действующих предприятиях подготовка кадров производится за счет средств основной деятельности.
Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»
Популярные термины
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД
часть стоимости созданного в стране совокупного общественного продукта, остающаяся после возмещения потребленных средств...
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС
(греч. krisis — поворотный пункт) — резкое ухудшение экономического состояния страны, проявляющееся в значительном спаде...
КАПИТАЛ
(лат. capitalis — главный) — в широком смысле — это все, что способно приносить доход, или ресурсы, созданные людьми для...
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
предприятие, организация, компания, лицо, производящее, изготавливающее продукцию, товары, услуги....
РЕАЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
заработная плата, исчисленная как совокупность благ, потребительских товаров и услуг, которые можно на нее приобрести. Р...
АССИГНОВАНИЯ
денежные средства, выделенные из государственных и иных источников на определенные нужды, цели или определенным организа...