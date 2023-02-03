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Определение термина "Промышленно-производственный персонал"

Промышленно-производственный персонал -
персонал основной деятельности, который включает работников: 1) основных и вспомогательных цехов, в т.ч. работников силовых, инструментальных, компрессорных, паро- и водоснабжения и т.п.; 2) подсобных производств: лесозаготовок, торфоразработок, карьеров, тарных цехов, производства строительных материалов, а также типографий и т. п.; 3) обслуживающих электрические и тепловые сети, подстанции (эксплуатация и ремонт), а также работников производственных служб энергоуправлений; 4) транспортных цехов (железнодорожного, автомобильного, водного и других видов транспорта), предприятий, преимущественно обслуживающих производство; 5) занятых на погрузочно-разгрузочных работах, включая обслуживание потребителей, работников предприятий, сопровождающих грузы до станции назначения (проводников); 6) научно-исследовательских, конструкторских, проектно-конструкторских, технологических организаций, находящихся на балансе предприятий (объединений); 7) лабораторий, в том числе работников лабораторий, занятых на опытных, экспериментальных и научно-исследовательских работах, работников, занятых в конструкторских отделах (бюро) предприятия, включая случаи, когда они выполняют работу и для других предприятий и организаций; 8) занятых производством и наладкой экспериментальных образцов новой продукции; 9) занятых  пуско - наладочными работами, а также освоением (подготовкой) производства на новых предприятиях и объектах, которые включаются в состав промышленно- производственного персонала с момента ввода предприятия или отдельных цехов в эксплуатацию, т. е. с момента подписания акта о приемке предприятия (подразделения) в эксплуатацию государственной приемочной комиссией или до момента подписания акта о приемке предприятия (подразделения), если это предприятие (подразделение) уже начало выпуск промышленной продукции (при этом данные за соответствующий период прошлого года за счет этих работников не пересчитываются); 10) основного производства, занятых рекультивацией земель; 11) занятых на очистных сооружениях, состоящих на балансе предприятия, полностью или частично обслуживающих производство; 12)холодильников, состоящих на балансе промышленных предприятий; 13)узлов связи, состоящих на балансе производственного объединения, промышленного предприятия, включая и те, которые частично обслуживают население; 14) информационно-вычислительных центров, вычислительных центров, машиносчетных станций (бюро), состоящих на балансе производственного объединения, промышленного предприятия, включая и те, которые выполняют работы и для других предприятий;
15) всех видов охраны (военизированной первой категории, профессиональной пожарной, сторожевой), которые состоят в штате данного промышленного предприятия;
16) шахтных, рудничных, заводских душевых и бань, обслуживающих только персонал данного предприятия, а также работников заводских прачечных по стирке спецодежды и работников мастерских по починке спецодежды; 17) заводоуправления, управления головного завода, обособленного аппарата производственного объединения со всеми отделами и бюро, включая отделы материально-технического снабжения и сбыта, складов сырья, материалов, готовой продукции, а также работников по уборке заводской территории и работников аппарата отдела жилищно-коммунального хозяйства, если этот отдел является структурным подразделением заводоуправления; 18) занятых на капитальном и текущем ремонте оборудования и транспортных средств своего предприятия, а также занятых текущим ремонтом зданий и сооружений, относимых к основным промышленно-производственным фондам предприятия; 19)занятых завозом готовой продукции в розничную торговую сеть (грузчики, диспетчеры, экспедиторы, водители автомобилей), предприятий пищевой промышленности, кроме предприятий мясной и молочной промышленности; 20) сборно-обменных пунктов при предприятиях по ремонту автомашин; 21) технических библиотек; 22) занятых подготовкой кадров, а также лиц, проходящих обучение: начисленная им заработная плата учитывается по промышленно-производственному персоналу в тех случаях, когда при расширении производственных мощностей на действующих предприятиях подготовка кадров производится за счет средств основной деятельности.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Промышленно-производственный персонал: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка