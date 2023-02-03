Определение термина "Простое товарищество"

Простое товарищество

разновидность хозяйственных обществ; возникает в результате заключения договора между двумя или большим числом компаньонов. В этом случае договор должен содержать следующие положения: процедуру образования; цель; время деятельности; виды и способы деятельности; виды, величину и способ внесения и изменения вкладов; представительство; принципы расчетов для случаев выхода из товарищества; способ ликвидации. Участниками П.Т. могут быть гражданские и юридические лица. Все компаньоны являются субъектами прав и обязательств в сфере внешних отношений. Каждый из них обязан внести в товарищество вклад величиной, определенной договором. Вкладами могут быть: деньги, недвижимое и движимое имущество, патенты, лицензии, аренда, кредит, труд. Любой из участников товарищества является совладельцем его имущества, так как с момента заключения договора права владельцев отдельных вкладов распространяются на всех компаньонов. За обязательства П.Т. его участники отвечают не только вкладами, но и личным имуществом.