Определение термина "Простые проценты"

Простые проценты

форма расчета дохода на процент, основанная на арифметической прогрессии. С помощью простых процентов рассчитывается доход на вклад при сроке его хранения меньше года: d=Snj / 360, где d — доход; S— исходная сумма денег; п - число дней хранения денег; j — декурсивная ставка; 360 — число дней в году.