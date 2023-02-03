Определение термина "Расчет цены по экспорту"

Расчет цены по экспорту

внутренний документ, составляемый на предприятии для обоснования эффективности намечаемой экспортной операции. В нем определяются основные показатели качества данного товара в сравнении с предложениями конкурентов, выявляется уровень экспортной цены в инвалюте с конкретным базисом поставки на основе реальных цен внешнего рынка в сопоставлении с внутренней ценой плюс транспортные и иные расходы в рублях (исходя из установленных валютных коэффициентов).