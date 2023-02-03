Определение термина "Раскладочная система страхования"

Раскладочная система страхования

первичная форма страхования, осуществляемая на принципе взаимопомощи при наступлении стихийных бедствий и несчастных случаев и ограниченная узким кругом участников. Такая система существовала преимущественно в области торговли. При раскладочной системе страхования убыток возмещался пострадавшему не из заранее образованного страхового фонда, а путем совершаемой после возникновения убытка специальной раскладки его между участниками пропорционально стоимости их имущества.