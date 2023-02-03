1) несоответствие (нестыковка) сроков требований и обязательств по банковским операциям; 2) неожиданное резкое изменение цены товара на рынке, акций на бирже, при котором минимальная цена текущего дня выше максимальной цены предыдущего дня (подъем цен) либо максимальная цена текущего дня ниже минимальной цены предыдущего дня (спад цен).

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