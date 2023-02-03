Поиск
  1. tochka.com
  2. Словарь экономических терминов
  3. Разрыв

Определение термина "Разрыв"

Разрыв -
1) несоответствие (нестыковка) сроков требований и обязательств по банковским операциям; 2) неожиданное резкое изменение цены товара на рынке, акций на бирже, при котором минимальная цена текущего дня выше максимальной цены предыдущего дня (подъем цен) либо максимальная цена текущего дня ниже минимальной цены предыдущего дня (спад цен).

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Популярные термины

ВМЕНЕННЫЕ ИЗДЕРЖКИ

внутренние издержки, затраты самого предпринимателя, связанные с осуществлением им предпринимательской деятельности. Они...

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД

1) в экономике: период продолжительностью до одного года; 2) в экономической теории: период, в течение которого производ...

РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТОВ

(лат. requisitum — необходимое) — совокупность обязательных сведений данных, предусмотренная действующими правилами или ...

КОМАНДНАЯ ЭКОНОМИКА

способ управления экономической системой, хозяйством страны, основанный на высоком уровне централизации функций руководс...

АГЛОМЕРАЦИЯ

(от лат. agglomerare — присоединять, накоплять) — компактное расположение, группировка поселений, объединенных не только...

АГЛОМЕРАЦИЯ

(от лат. agglomerare — присоединять, накоплять) — компактное расположение, группировка поселений, объединенных не только...

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка