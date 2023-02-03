Определение термина "Реализация продукции"

Реализация продукции

1) в зависимости от выбранного организацией метода учета (см. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ): а) момент оплаты отгруженной продукции, выполненных работ и оказанных услуг; б) момент отгрузки продукции и предъявления платежных документов покупателю (заказчику) или транспортной организации. При определении выручки от реализации по моменту оплаты отгруженной продукции, широко используемому в Российской Федерации, для учета отгруженной, но еще не реализованной продукции используют синтетический счет 45 «Товары отгруженные». При этом отгруженную готовую продукцию списывают с кредита счета 40 «Готовая продукция» или счета 37 «Выпуск продукции (работ, услуг)» в дебет счета 45 «Товары отгруженные». По мере оплаты расчетных документов поступившие от покупателей платежи зачисляют на счет 51 «Расчетный счет» или другие денежные и расчетные счета с кредита счета 46 «Реализация продукции (работ, услуг)». Одновременно реализованную продукцию и оплаченные работы и услуги списывают со счета 45 «Товары отгруженные» в дебет счета 46 «Реализация продукции (работ, услуг). При данном методе реализации продукция считается реализованной, если она отгружена или передана покупателю и платежное требование поставщика оплачено полностью. Если организация определяет выручку от Р.П. в момент ее отгрузки или отпуска покупателю, то счет 45 «Товары отгруженные» при обычных условиях поставки не используется. Для организации-продавца отгруженная или отпущенная продукция считается реализованной, и ее списывают следующей записью: дебет счета 62 «Расчеты с покупателями и т заказчиками», кредит счета 46 «Реализация продукции (работ, услуг)». Одновременно себестоимость отгруженной или предъявленной покупателю продукции списывают в дебет счета 46 с кредита счета 40 «Готовая продукция». С суммы выручки предприятия исчисляют налог на добавленную стоимость и акцизный налог (по установленному перечню товаров). Суммы данного исчисленного налога отражают по дебету счета о 46 и кредиту счета 68 «Расчеты с бюджетом». Поступившие платежи за реализованную продукцию отражают по дебету счета 51 и «Расчетный счет» и других счетов с кредита счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». Метод реализации продукции по отгрузке пока не получил широкого распространения в Российской Федерации (за исключением строительной промышленности), хотя он повсеместно используется в международной практике. Основными причинами являются: неплатежеспособность многих предприятий, недостаточность распространения вексельного обращения и страховых гарантий оплаты, несовершенство форм расчетов и банковского обслуживания, невозможность создания текущих резервов сомнительных долгов и пр. 2) счет 46, предназначенный для обобщения информации о процессе реализации готовой продукции, товаров, выполненных работ и оказанных услуг, а также для определения финансовых результатов от реализации этих ценностей. На этом счете отражаются, в частности, себестоимость и выручка (доходы); по готовой продукции и полуфабрикатам собственного производства промышленных, сельскохозяйственных и других предприятий; по работам и услугам промышленного характера, по работам и услугам непромышленного характера, по покупным изделиям (приобретенным для комплектации); по строительным, монтажным, проек-тно-изыскательским, геологоразведочным, научно-исследовательским и т. п. работам; по товарам в торговых, снабженческих и сбытовых предприятиях; по услугам по перевозке грузов и пассажиров на предприятиях транспорта; по услугам по прокату легковых автомобилей и доставке автомобилей: по транс-портно-экспедиционным и погру-зочно-разгрузочным операциям; по услугам предприятий связи. Реализация основных средств, прочих материальных и иных ценностей учитывается на счетах 47 «Реализация и прочее выбытие основных средств» и 48 «Реализация прочих активов». Результаты от реализации продукции (товаров, работ, услуг) списываются ежемесячно со счета 46 на счет 80 «Прибыли и убытки».