Определение термина "Реальная процентная ставка"

Реальная процентная ставка

процентная ставка, очищенная от инфляционных факторов. Рассчитывается как разница между номинальной ставкой процента и уровнем инфляции. Имеет место в двух видах: 1 ) предполагаемая до наступления периода инфляции, которую ожидают заемщики и кредиторы в момент выдачи ссуд; 2)фактическая.