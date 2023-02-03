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Определение термина "Реальные инвестиции"

Реальные инвестиции -
долгосрочные вложения средств в материальное производство, в материально-вещественные виды деятельности. Р.И., в основном капитал (капитальные вложения), характеризуются отраслевой, воспроизводственной и технологическими структурами, пропорции которых во многом определяют эффективность накопления. В обстановке усиливающейся интернационализации производства существенно расширяется экспорт капитала, в частности возрастает объем внешних инвестиций.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Реальные инвестиции: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка