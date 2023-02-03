Определение термина "Реальные инвестиции"

Реальные инвестиции

долгосрочные вложения средств в материальное производство, в материально-вещественные виды деятельности. Р.И., в основном капитал (капитальные вложения), характеризуются отраслевой, воспроизводственной и технологическими структурами, пропорции которых во многом определяют эффективность накопления. В обстановке усиливающейся интернационализации производства существенно расширяется экспорт капитала, в частности возрастает объем внешних инвестиций.