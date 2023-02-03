Определение термина "Рецензия"

Рецензия

1) статья, заметка в периодической печати, целью которой является критический разбор какого-либо научного или художественного произведения, спектакля, кинофильма и т.д.; 2) отзыв, составляемый на какое-либо произведение, проект, диссертацию и включаемый в это произведение.