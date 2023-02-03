Определение термина "Рефинансирование"

Рефинансирование

1) погашение государственного долга путем выпуска новых займов, главным образом заменой краткосрочных обязательств или обязательств, по которым истекает срок погашения, долгосрочными ценными бумагами; 2) продажа компанией новых ценных бумаг с целью использования полученных денег для изъятия из обращения существующих ценных бумаг. Обеспечивается экономия затрат по выплате процентов, продление срока погашения займа.